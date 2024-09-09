У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через виявлення російського безпілотника на сході країни 7 вересня.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС, главі російського посольства висловили “категоричний протест” у зв’язку з виявленням безпілотного літального апарату військового призначення типу “Шахед” у Резекненському районі.

“Тимчасово повіреному у справах Росії було запропоновано надати вичерпне пояснення інциденту, під час якого безпілотний літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою”, — йдеться в заяві латвійського МЗС.

Представник Росії пообіцяв передати інформацію про цей інцидент своєму Міністерству закордонних справ.

У МЗС Латвії також додали, що розслідування обставин події триває, і країна вже повідомила про інцидент своїх союзників, керівництво НАТО, ЄС та міністерства закордонних справ інших держав.