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Латвійський доброволець Едгар Платонов загинув на війні в Україні

Загинув воїн Інтернаціонального легіону ЗСУ Едгара Платонова, який поліг у бою проти російських окупантів 25 грудня 2024 року поблизу села Новоєгорівка Луганської області.

П’ятниця, 10 січня 2025, 21:19

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Латвії.

“Висловлюємо глибокі співчуття сім’ї воїна-добровольця Едгара Платонова, який загинув в Україні. Військовослужбовець загинув, самовіддано борючись із російською окупаційною армією”, — зазначили у Збройних силах Латвії.

На звістку про смерть добровольця відреагував президент Латвії Едгардс Рінкевичс. Він висловив слова співчуття родині загиблого та його побратимам.

“Ще один наш доброволець загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Наші глибокі співчуття його родині та побратимам. Вічна пам’ять герою”, — написав Рінкевичс.

Згідно з інформацією DELFI, доброволець загинув у віці 41 року. Платонов долучився до лав ЗСУ як доброволець, не маючи попереднього досвіду служби у Збройних силах Латвії.

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