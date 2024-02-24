24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ, латвійський спортсмен Клістерс Мінс збирається пробігти ультрамарафон – 100 км без їжі та одягу, щоб заохотити людей донатити на дрони для України

Як зазначив Мінс, ідея виникла близько пів року тому, проте спочатку він планував пробігти таку дистанцію як “тренування для себе”. Бігун каже, що йому важливо підтримати Україну та її захисників, тому він вирішив провести забіг на знак солідарності та під час нього закликати людей пожертвувати на придбання дронів.

Чоловік планує пробігти 100 км від населеного пункту Рагаціємс до села Колка без їжі та одягу, після чого планує заплив у Балтійському морі. Ультрамарафонську дистанцію раніше не долав, найдовша дистанція, яку він бігав, – марафонська.

Важко передбачити, скільки часу займе забіг, адже все залежить від погоди.

“Погода обіцяє бути дощовою та вітряною. Плюс до всього в планах не їсти, тому наразі приймаю різні види вітамінів. Відмова від їжі, тривалість відстані, холод і частота серцевих скорочень є найскладнішими факторами”, – каже Мінс. “За планами ультрамарафон триватиме приблизно 16 годин. Під час забігу я збиратиму кошти на дрони. Всі охочі можуть слідкувати за моїм марафоном у моєму профілі у Meta. Я дізнавався, що таким чином зможу ще й встановити світовий рекорд, бо ніхто взимку не біг ультрамарафон майже голим і без харчування. А на фініші у мене буде заплив в Балтійському морі”, – розповів бігун

Спортсмен закликає людей підтримати його донатами і звичайними словами. Каже, що це “зміцнить його думки і додасть сил”.