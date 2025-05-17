Трагедія сталася в швейцарських Альпах, де на горі Айгер зійшла лавина, внаслідок якої загинули двоє лижників-альпіністів, а ще п’ятеро отримали травми. Цю інформацію підтвердила поліція кантону Берн.

Інцидент стався неподалік від популярного туристичного містечка Лаутербруннен. Рятувальні служби оперативно відреагували на ситуацію, провівши масштабну операцію з витягування постраждалих з-під снігових завалів.

На жаль, один із чоловіків загинув на місці, а другого вдалося реанімувати, проте він помер незабаром після госпіталізації. Постраждалих доставили до лікарень за допомогою гелікоптерів, щоб надати їм необхідну медичну допомогу.

Рятувальні служби продовжують свою роботу в регіоні, оскільки погодні умови залишаються нестабільними, що може призвести до нових нещасних випадків.