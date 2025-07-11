Як повідомляє офіційний сайт МЗС Росії

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо висловив занепокоєння щодо української влади. Він передав Рубіо добірку цитат, в яких, за його словами, йдеться про “знищення русні”.

Цю інформацію Лавров озвучив на пресконференції, що відбулася після його участі у саміті АСЕАН у Куала-Лумпурі, де він мав зустріч зі своїм американським колегою.

Міністр зазначив, що в добірці містилися цитати українського президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також голови Офісу президента Андрія Єрмака і його радника Михайла Подоляка.

“Я вчора Марко Рубіо передав невелику добірку з цитат, де прямо говориться про необхідність знищувати русню. Юридично, але краще фізично.” – Сергій Лавров

Лавров уточнив, що добірка була підготовлена англійською мовою, і Рубіо забрав її з собою.

10 липня Рубіо зустрівся з Лавровим у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі, і за підсумками переговорів висловив розчарування відсутністю гнучкості з боку Москви у питанні завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Проте, американський держсекретар також зазначив, що в деяких коментарях російського міністра є контекст, на якому “можна будувати” подальший діалог.