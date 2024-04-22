Про це пише видання Reuters.
22 квітня Сергій Лавров зазначив, що США і НАТО нібито одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки, і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави.
Очільник МЗС РФ висловив особливу стурбованість тим, що Україну підтримує “ядерна трійка” західних держав – США, Британія і Франція. Він назвав їх головними ініціаторами різних провокативних кроків.
“Ми бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки… Захід небезпечно балансує на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками”, – сказав Лавров.
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