Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підтримка Заходом України ставить Сполучені Штати та їх союзників на межу прямого військового зіткнення з Росією та ядерної конфронтації.

Про це пише видання Reuters.

22 квітня Сергій Лавров зазначив, що США і НАТО нібито одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки, і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави.

Очільник МЗС РФ висловив особливу стурбованість тим, що Україну підтримує “ядерна трійка” західних держав – США, Британія і Франція. Він назвав їх головними ініціаторами різних провокативних кроків.

“Ми бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки… Захід небезпечно балансує на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками”, – сказав Лавров.