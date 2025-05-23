Дані російські “РБК Новості” передає заяву російські “РБК Новості”

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, висловив сумніви щодо можливості проведення мирних переговорів у Ватикані, назвавши цей сценарій “неелегантним”. Він зробив цю заяву під час конференції, присвяченій історичним південноросійським землям, що відбулася 23 травня.

Лавров зазначив, що Росія готує меморандум для врегулювання конфлікту, і вважає, що для Ватикану було б незручно приймати переговори між двома православними країнами. “Обговорення питань України на католицькому майданчику виглядає дещо неелегантно”, – додав він.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, повідомив, що наразі немає визначених рішень щодо наступного місця для переговорів між Москвою та Києвом. Він підкреслив, що вибір місця для зустрічі має бути узгоджений обома сторонами.

За інформацією Bloomberg, Російська православна церква також виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні.

Ватикан раніше відігравав важливу роль у вирішенні міжнародних конфліктів, зокрема у нормалізації відносин між США та Кубою у 2014 році, а також у врегулюванні територіального спору між Чилі та Аргентиною у 1978 році, що могло призвести до війни. Також Ватикан активно намагався досягти миру між Ізраїлем та палестинцями.

Головний дипломат Святого Престолу, кардинал П’єтро Паролін, раніше повідомив, що Папа Римський Лев XIV готовий запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією, після того як саміт у Стамбулі не зміг зібрати Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що під час телефонної розмови з Папою 20 травня отримала згоду Святого Отця на проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.