Закон про 50% знижку на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю

Про це повідомляє пресслужба Верховноє Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4369-IX, який передбачає суттєве зниження вартості страхування цивільної відповідальності для ветеранів та осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною. Згідно з новим законодавством, знижка на “автоцивілку” становитиме 50%.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Верховної Ради України. Знижка набере чинності з 1 січня 2025 року і буде діяти протягом всього періоду воєнного стану, а також ще один рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю, які отримали її внаслідок війни, передбачено постійну знижку за певних умов:

об’єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2500 см³ або електродвигун має потужність до 100 кВт;

керування автомобілем здійснює лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;

автомобіль не використовується для комерційної діяльності, зокрема для перевезення пасажирів чи вантажів.

Державні витрати на страхування будуть компенсовані з бюджету, а порядок цієї компенсації буде визначений Кабінетом Міністрів України.