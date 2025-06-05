Закон про 50% знижку на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю

Про це повідомляє пресслужба Верховноє Ради
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4369-IX, який передбачає суттєве зниження вартості страхування цивільної відповідальності для ветеранів та осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною. Згідно з новим законодавством, знижка на “автоцивілку” становитиме 50%.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Верховної Ради України. Знижка набере чинності з 1 січня 2025 року і буде діяти протягом всього періоду воєнного стану, а також ще один рік після його завершення.
Для осіб з інвалідністю, які отримали її внаслідок війни, передбачено постійну знижку за певних умов:
- об’єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2500 см³ або електродвигун має потужність до 100 кВт;
- керування автомобілем здійснює лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;
- автомобіль не використовується для комерційної діяльності, зокрема для перевезення пасажирів чи вантажів.
Державні витрати на страхування будуть компенсовані з бюджету, а порядок цієї компенсації буде визначений Кабінетом Міністрів України.
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