Насильство над адвокатом у Харкові: інцидент у територіальному центрі комплектування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Адвокат Сергій Кравченко, який прибув до поліклініки №18 у Харкові для надання правової допомоги чоловіку, виключеному з військового обліку, заявив про те, що став жертвою насильства з боку працівників територіального центру комплектування (ТЦК). За його словами, під час інциденту йому зламали ногу, відібрали телефон і пошкодили документи. Цю інформацію він озвучив 20 червня.

Кравченко розповів, що до нього звернувся чоловік, який був виключений з військового обліку ще в червні 2022 року, що підтверджується записом у тимчасовому посвідченні. Проте, ТЦК не виключив його з обліку військовозобов’язаних, що свідчить про недоліки в роботі центру.

Чоловіка затримали і доставили для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у поліклініку №18. 18 червня він переночував у Берестині, а 19 червня його знову привезли для проходження ВЛК, проте він відмовлявся, оскільки не є військовозобов’язаним. Тоді він попросив адвоката приїхати для надання правової допомоги.

Кравченко зазначив, що працівники ТЦК були в цивільному одязі, не представлялися і відмовлялися показати документи. Вони вимагали, щоб адвокат залишив приміщення, стверджуючи, що адвокатам заборонено перебувати там.

“Я підписав договір про надання правничої допомоги, спілкувався з клієнтом, тут до мене підійшов перший, начебто, працівник ТЦК. Вони почали вимагати, щоб я покинув приміщення, бо не можна адвокатам знаходитися, я сказав, що це вимога незаконна, після того, як почались погрози, я увімкнув телефон на відеозапис. Мені почали погрожувати. Сказали, що це військове приміщення і його знімати не можна,” – Сергій Кравченко

Адвокат попередив, що фіксує правопорушення на відео, попросив показати службове посвідчення, але отримав відмову. Він надав ордер, який йому пом’яли, і повідомив, що викличе поліцію. Незважаючи на те, що показав військовий квиток клієнта та підтвердив, що той не є військовозобов’язаним, працівники ТЦК наполягали на проходженні ВЛК і подальшій службі.

Коли адвокат почав дзвонити до поліції з іншого телефону, його схопили, заламали руки та відібрали телефон, на який він записував відео. Після цього його поклали на підлогу, і він відчув хрускіт у коліні лівої ноги. Рентген підтвердив перелом кістки, наклали гіпс. Також у адвоката численні синці та подряпини.

Кравченко викликав швидку та поліцію, написав заяву і описав інцидент. Наразі він має гіпс і тимчасово не може виконувати свої обов’язки. Лікарі призначили повторний рентген через тиждень.

Позиція територіального центру комплектування

Представники обласного ТЦК заявили 20 червня, що жодних протиправних дій щодо чоловіка не вчиняли. Вони також повідомили, що чоловік, якому надавав допомогу адвокат, намагався втекти від працівників одного з районних ТЦК Харківської області і випав з вікна третього поверху.

Представниця Харківського обласного ТЦК Олена Родіна зазначила, що обставини справи ще вивчають, і заперечила побиття адвоката.

Реакція поліції

19 червня поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом насильства щодо адвоката. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

За даними слідства, невідомі особи, які представилися працівниками ТЦК, застосували фізичну силу до 52-річного правозахисника та відібрали телефон під час надання правової допомоги клієнту у поліклініці Індустріального району Харкова.