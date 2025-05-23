Відставка командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем, підполковника Богдана Шевчука, стала наслідком значного погіршення ситуації в зоні його відповідальності. Про це повідомив речник Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій.

За словами Лиховія, 59-та ОШБр опинилася на лінії основного удару противника. Військове командування допустило ряд помилок, а також надавало недостовірні дані про стан військ, що створювало додаткові ризики для життя військовослужбовців. У зв’язку з цим, підполковника Шевчука було вирішено замінити на більш досвідченого командира.

Новим командиром бригади став полковник Олександр Сак, який має значний бойовий досвід та лідерські якості, що дозволять ефективно керувати підрозділом у складних умовах.

Лиховій також зазначив, що підполковник Шевчук залишається перспективним командиром і після відпочинку отримає нову посаду. Це кадрове рішення було ухвалене на рівні Головнокомандувача ЗСУ, враховуючи необхідність переміщення полковника Сака між різними родами військ.

19 травня стало відомо про зміну командира в 59-й окремій штурмовій бригаді, яка наразі виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Полковник Олександр Сак, який раніше очолював 53-тю бригаду, прийняв командування.

У коментарі Шевчук розповів, що наказ про його зняття з посади надійшов вночі 16 травня без попередження. Він зазначив, що причиною могли стати труднощі на Покровському напрямку, де бригади не витримували тиску противника. Шевчук прийняв рішення про виведення особового складу з позицій, що, на його думку, могло вплинути на утримання населеного пункту. Це рішення не сподобалося Головнокомандувачу та президенту, що призвело до його відставки.