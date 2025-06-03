Зміни в командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ: Сухаревський звільнений, Бровді призначений

Інформація базується на указах, опублікованих на сайті президента України

Вадим Сухаревський, полковник Збройних сил України, був звільнений з посади Командувача Сил безпілотних систем. На його місце призначено майора Роберта “Мадяра” Бровді. Цю інформацію підтверджують укази №383 та №386, опубліковані на офіційному сайті президента України.

Сухаревський підтвердив своє звільнення і зазначив, що за перший рік роботи йому вдалося закласти основи функціонування підрозділу Сил безпілотних систем.

“Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі.” – Вадим Сухаревський

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Вадим Сухаревський тепер обійматиме посаду заступника командувача оперативного командування “Схід”. Генеральний штаб поставив перед ним завдання модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи та зміни.

Щодо нового командувача, Роберта Бровді, Умєров підкреслив, що його досвід роботи в 414 окремій бригаді безпілотних систем, відомій як “Птахи Мадяра”, має бути поширений на все командування.

У квітні Генеральний штаб ЗСУ розглядав можливість призначення Вадима Сухаревського на посаду командира армійського корпусу, але від цієї ідеї відмовились, залишивши його на посаді командувача Сил безпілотних систем.

Вадим Сухаревський став першим командувачем Сил безпілотних систем, які були офіційно створені в лютому 2024 року за указом президента Володимира Зеленського.

6 лютого 2024 року президент підписав указ №51/2024 “Про нарощування спроможностей Сил оборони”, що призвело до створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем. Цей проєкт був розроблений Міністерством оборони спільно з Генштабом, а уряд підтримав ініціативу 7 травня.

10 червня 2024 року Вадим Сухаревський був призначений командувачем Сил безпілотних систем. На форумі “Україна. Рік 2024” він пояснював мету створення цього підрозділу:

“Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат.” – Вадим Сухаревський

20 серпня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який закріплює існування Сил безпілотних систем та виділяє 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для сил безпеки й оборони.

3 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №11507, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.