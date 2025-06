Кадрові зміни у Фонді розвитку інновацій Мінцифри: нові лідери Brave1

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації

У Міністерстві цифрової трансформації України, в рамках Фонду розвитку інновацій, відбулися важливі кадрові зміни. Цей фонд відповідає за підтримку оборонного кластера Brave1 та Українського фонду стартапів (USF). Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Мінцифри.

Наталія Кушнерська, яка очолювала Brave1 з моменту його створення у 2023 році, а також керувала Фондом розвитку інновацій з 2025 року, залишає свою посаду. Вона переходить на нову роль в екосистемі Мінцифри. Віктора Руденка призначено виконуючим обов’язки директора Фонду розвитку інновацій.

Оборонний кластер Brave1 отримає нову команду, до якої увійдуть як цивільні, так і військові фахівці під керівництвом Андрія Гриценюка.

Віктор Руденко: новий керівник Фонду

Віктор Руденко має понад 15 років досвіду в державному управлінні, зокрема в Міністерстві юстиції та Міністерстві розвитку громад і територій. З 2022 року він працював експертом у проектах Digital for Freedom та EGAP, де відповідав за розробку важливих нормативно-правових актів, що спростили процес закупівель інноваційного озброєння та сприяли розвитку ринків безпілотних літальних апаратів, радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Андрій Гриценюк: новий лідер Brave1

Андрій Гриценюк має понад 20 років досвіду в ІТ, цифрових трансформаціях та кризовому менеджменті. Він обіймав посаду IT-директора у провідних банках України та у 2022 році отримав нагороду Chief Information Officer of The Year від міжнародного видання The Banker (UK).

З 2023 року Гриценюк працює в Мінцифри, де керував розробкою проєктів «Дія» та «Мрія», а також брав участь у реалізації проєктів «єОселя», військових облігацій та онлайн-шлюбу. Він також спроєктував антифрод-систему «фарбовані кошти», яка стала основою для програм «єПідтримка», «єВідновлення» та інших.

У новій ролі в Brave1 Андрій Гриценюк відповідатиме за пошук і управління розробкою технологій, які забезпечують перевагу на полі бою, а також за їх впровадження та масштабування на фронті.

“Він також зосередиться на координації роботи з урядом, Генштабом та військовими підрозділами для розвитку спроможностей українського сектору defense tech та формування системи, що даватиме змогу оперативно реагувати на технологічні виклики війни.”

Кластер Brave1: нові можливості

26 квітня 2023 року в Україні було запущено Defence Tech кластер Brave1, який став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з державою, армією та бізнесом. Ця ініціатива спрямована на збільшення виробництва зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стартував Brave1 Market – маркетплейс новітніх технологій для українських військових, де підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати техніку для бойового застосування, купуючи її за кошти військових частин. Наразі оплата здійснюється грошима, а в майбутньому планується впровадження «є-балів».

Станом на червень 2025 року на платформі зареєстровано понад 3,6 тисячі розробок, з яких 300 відповідають стандартам НАТО. Загальна сума виданих грантів на оборонні інновації досягла 50 мільйонів доларів, а загальна сума залучених інвестицій у сектор оборонних технологій перевищила 65 мільйонів доларів.

Український фонд стартапів (USF)

Український фонд стартапів був заснований у 2018 році за ініціативою Міністерства фінансів, а з 2023 року перейшов під управління Міністерства цифрової трансформації. Це державна інституція, яка підтримує інноваційні проєкти та технологічні стартапи, допомагаючи їм залучати фінансування на ранніх етапах та реалізовувати власні ідеї.

Фонд виступає драйвером розвитку стартап-екосистеми України, створюючи умови для зростання галузі, формуючи позитивний інвестиційний імідж технологічної індустрії країни за кордоном та представляючи українські інноваційні рішення на міжнародній арені.