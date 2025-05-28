Витік секретних планів ядерних об'єктів Росії: деталі та наслідки

Про це повідомляють данське видання Danwatch і німецький журнал Der Spiegel.

Данські та німецькі журналісти отримали доступ до детальних планів секретних ядерних об’єктів Росії, які раніше вважалися суворо засекреченими. Ці документи стали доступними через тендерну документацію, що викликало значний резонанс. Про це повідомляють данське видання Danwatch та німецький журнал Der Spiegel.

Згідно з інформацією, оприлюдненою журналістами, в Росії існує 11 об’єктів, призначених для зберігання ядерної зброї, більшість з яких пройшли модернізацію. Хоча внутрішні плани таких баз є державною таємницею, аналіз тендерної документації дозволив виявити численні схеми, зокрема бази ракетних військ стратегічного призначення, розташовані в місті Ясний, Оренбурзької області.

Документи свідчать про те, що ці об’єкти обладнані складними системами зовнішнього захисту, включаючи дистанційно керовані кулемети, гранатомети та сучасні засоби протиповітряної оборони. Окрім того, навколо периметру встановлені три рівні електричних загороджень, датчики сейсмічної активності та радіоактивності, залізобетонні стіни, вибухостійкі двері та вікна, а також сигналізація з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками.

Документація також містить деталі внутрішнього планування об’єктів: розташування приміщень для зберігання захисних костюмів і зброї, диспетчерських пунктів, підземних тунелів, що з’єднують різні частини бази. Вказані також зони для відпочинку, харчування, сну та тренувань військовослужбовців, а також інформація про тренажери і навіть ігри, в які грають у вільний час.

Експерт з безпекової політики Росії, Том Ресет, зазначає, що ці документи підтверджують реальність модернізації стратегічних ядерних сил РФ. Він підкреслює, що “за гучними заявами про нові типи озброєнь та інфраструктури стоять конкретні дії”.

Колишній офіцер військової розвідки Великої Британії охарактеризував витік таких даних як “серйозний збій у процедурах” безпеки Росії. Він вважає, що ці документи роблять військові бази вразливими до потенційних зовнішніх атак.

У листопаді 2024 року президент РФ Володимир Путін підписав указ “Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування”. Згідно з оновленою доктриною, підставою для нанесення ядерного удару може стати “агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави”, а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Росія та США залишаються найбільшими ядерними державами світу, володіючи понад 10 600 із 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай займає третє місце за обсягом ядерного арсеналу, за ним ідуть Франція та Велика Британія. За даними Федерації американських вчених, РФ має близько 1560 нестратегічних ядерних боєголовок, хоча точні цифри залишаються невідомими через відсутність прозорості.