Леді Гага здобула “Спортивне Еммі” за своє вражаюче виконання пісні Hold My Hand під час Super Bowl, присвячене пам’яті 14 жертв теракту в Новому Орлеані, що стався 1 січня 2025 року. Цю інформацію підтверджують численні джерела.

Співачка отримала нагороду в категорії “Видатне музичне режисерування” (Outstanding Music Direction) за свій виступ, що наблизило її до статусу EGOT – почесного титулу, який об’єднує володіння нагородами “Еммі”, “Ґреммі” та “Оскар”. Леді Гагі залишилося лише отримати театральну премію “Тоні”, щоб досягти цього вражаючого досягнення.

Пісня Hold My Hand стала частиною саундтреку до фільму Топ Ґан: Меверік з Томом Крузом у головній ролі. Вона також була номінована на престижні нагороди “Золотий глобус” та “Ґреммі”. Під час свого виступу на Super Bowl Леді Гага виконала цю пісню, щоб вшанувати пам’ять жертв теракту, супроводжуючи себе грою на піаніно, а також з хором, до якого увійшли поліцейські та представники служб першого реагування.

Леді Гага, справжнє ім’я якої Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта, є не лише видатною співачкою, але й акторкою та активісткою, яка активно підтримує ЛГБТ-спільноту та боротьбу з ВІЛ/СНІДом. Її кар’єра відзначена численними рекордами Книги рекордів Гіннеса, 14 нагородами “Ґреммі”, трьома Brit Awards та багатьма іншими відзнаками, включаючи нагороди від MTV та Зали слави піснярів.

Спортивна премія “Еммі” є частиною загальної нагороди, яка вручається за видатні досягнення в американській телевізійній індустрії. Вона відзначає найкращі досягнення у спортивних програмах, включаючи серіали на спортивну тематику, пряму трансляцію подій та кращих спортивних коментаторів.