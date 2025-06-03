Лі Чже Мьон переміг на президентських виборах у Південній Кореї 2025

Про це повідомляє Yonhap news agency та Reuters.

На президентських виборах у Південній Кореї опозиційний кандидат Лі Чже Мьон здобув перемогу, згідно з результатами, опрацьованими на 100%. Цю інформацію підтвердили агентства новин Yonhap та Reuters.

Явка виборців склала майже 80% з 44,39 мільйона осіб, які мають право голосу, що є найвищим показником з 1997 року.

Згідно з даними Національної виборчої комісії, після підрахунку понад 99% голосів, Лі, який представляє Демократичну партію, отримав 49,3% голосів, тоді як його опонент Кім Мун Су від партії “Сила народу” набрав 41,3%.

Лі Чже Мьон висловив вдячність своїм виборцям за підтримку, коментуючи результати екзитполів.

“Я зроблю все можливе, щоб виконати доручену мені велику відповідальність і місію, аби не виправдати очікувань нашого народу.” – Лі Чже Мьон

Лі Чже Мьон, лідер Демократичної партії та колишній губернатор провінції Кьонгі, відомий своєю популістською риторикою та обіцянками щодо економічного зростання. Його опонентом був кандидат від консервативної партії “Сила народу”, який також є колишнім губернатором провінції Кьонгі та міністром праці.

Позачергові президентські вибори, що відбулися 3 червня 2025 року, були призначені після імпічменту президента Юн Сок Йоля, який був усунений з посади через спробу запровадження воєнного стану в грудні 2024 року.

Ці вибори проходили на фоні політичної кризи, викликаної спробою президента Юна запровадити воєнний стан, що призвело до його імпічменту. Це вже другі вибори в історії Південної Кореї, що відбулися після імпічменту президента. Перші такі вибори відбулися 9 травня 2017 року після усунення президента Пак Кин Хє, якого звинуватили у корупції та зловживанні владою.