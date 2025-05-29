Майбутнє українців у США: проблеми з програмою Uniting for Ukraine у 2025 році

У медіа вже з’являлися повідомлення The Washington Post про те, що адміністрація Трампа планує витратити близько 250 мільйонів доларів на репатріацію людей із зон активних конфліктів, зокрема це стосується українців.

Від початку повномасштабної війни в Україні до Сполучених Штатів Америки переїхали близько 240 тисяч українців, які скористалися програмою Uniting for Ukraine (“Єднаємось для України”). Ця ініціатива, запущена навесні 2022 року, надавала тимчасовий захист та можливість працювати. Проте з січня 2025 року прийом нових заяв було призупинено, що залишило багатьох українців у США без легальних шляхів для продовження перебування.

Нещодавно федеральний суд штату Массачусетс зобов’язав адміністрацію Трампа відновити розгляд заяв на імміграційну допомогу в рамках програми U4U. Однак невідомо, чи буде це рішення реалізовано, адже адміністрація може його оскаржити, що ставить під загрозу майбутнє сотень тисяч українців, які опинилися в складній ситуації.

Галина Конопка з Тернопільщини, яка прожила в США півтора року, вирішила повернутися додому, оскільки її дозвіл на перебування спливає, а сім’я для неї важливіша. Водночас Тарія Блажевич із Костянтинівки, яка втекла від війни разом із дітьми, стикається з невизначеністю через затримки в обробці документів на продовження статусу. Вона вже втратила роботу і переживає за майбутнє своєї родини, визнаючи, що варіантів залишитися в США без порушення закону дуже мало.

Ще одна українка, Христина, через затримки з продовженням дозволу на роботу була змушена працювати нелегально, що ставить її під загрозу депортації. Вона навчається вночі та на вихідних, але моральний тиск і невизначеність сильно впливають на її психоемоційний стан.

На сьогодні українці в США мають альтернативні варіанти, такі як подача на притулок (asylum) або тимчасовий захист (TPS), які забезпечують імунітет від депортації та можливість легально працювати. Проте лише близько третини тих, хто має право на ці статуси, скористалися цією можливістю, частково через тривалі строки розгляду заяв.

Українська спільнота в США активно шукає юридичну підтримку та намагається вплинути на законодавство. У квітні 2025 року у Конгресі США було внесено законопроєкт “Український коригувальний акт 2025 року”, який має надати українцям можливість працювати та легально перебувати в країні. Це наразі єдина офіційна ініціатива, спрямована на підтримку українських біженців у США.

Попри це, багато українців залишаються в невизначеності, адже адміністративна пауза у розгляді заяв триває, а загроза депортації залишається реальною. Багато хто змушений працювати нелегально або готуватися до повернення в Україну чи переїзду до інших країн. Українці у США відчувають себе покинутими і без підтримки, що створює додатковий стрес на фоні війни в їхній рідній країні.