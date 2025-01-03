Один із найбажаніших елементів гардеробу від Валентино: сумки. Їхні колекції стали культовими, про них знають у всьому світі, їх не сплутають ні з чим іншим. Завдяки комплексному підходу до створення цих речей вдалося зробити їх направду досконалими. Valentino має декілька колекцій, кожна з яких має свою особливість.

  1. Valentino Rockstud
  2. Valentino Roman Stud
  3. Valentino Garavani VLogo Signature
  4. Valentino Supervee
  5. Valentino VSling
  6. Valentino Atelier
  7. Valentino Candystud
  8. Valentino Glam Lock

У деяких колекціях це використання легендарного логотипа у вигляді літери «V» у різноманітних варіаціях, у деяких це всім добре відомі шипи, а десь використовуються особливі дизайнерські елементи. Тож кожна з них — індивідуальність. І коли ви додаєте такий аксесуар до свого образу, ви робите його по-справжньому особливим, унікальним. Адже Valentino — це вибір найкращих.

Особливості колекцій 

Valentino Rockstud, наприклад, вирізняється декоруванням шипами. Ця колекція є чи не найпопулярнішою, своєрідною візитівкою бренду. Це таке поєднання зухвалості й ніжності, яке надає жіночому образу абсолютно нових об’ємів. Valentino Roman Stud — це розвиток Rockstud, але у ще більш зухвалій формі. Тут шипи стають ще масивнішими, а кольорова палітра збагачується яскравістю. Знову ж поєднання елегантності й сміливості в гармонії. Valentino Garavani VLogo Signature — колекція, що названа на честь засновника бренду Валентіно Гаравані. Тут ключовим елементом є легендарний логотип у вигляді літери «V». Це акцентна прикраса кожної сумки, яка додає їй вишуканості. Колекція Valentino Supervee має яскравий дизайн і також використовує логотип у своєму декорі. Valentino VSling відрізняється від попередніх колекцій своєю мінімалістичністю. Тут ми бачимо прості лінії, стримані силуети та кольори. Valentino Atelier — справжнісінький витвір модного мистецтва. У кожній сумці втілена неймовірна майстерність ручної роботи. Valentino Candystud асоціюється з молодістю та легкістю. В дизайні цієї колекції ми бачимо шипи й м’яку шкіру, яка створює особливий ефект, наче сумки пухкі. Особливість колекції Valentino Glam Lock у акцентних металевих застібках. Також у декорі використовуються шипи та ланцюжки, а самі по собі сумки компактні й місткі.

Сумка Valentino для вас

https://domino.ua/ru/valentino — місце, де ви знайдете все найкраще для свого гардеробу. Valentino тут представляє не тільки сумки, а й колекції одягу, взуття й інших аксесуарів. Тут все зрозуміло і зручно: пошук, навігація, оформлення замовлення тощо. Кожна річ детально описана й продемонстрована на якісних фото з усіх можливих ракурсів. Тож ви матимете можливість розглянути товар, який сподобався найбільше і впевнитися в усіх його деталях. А також професійні стилісти підібрали образи з кожною річчю, щоб допомогти вам із натхненням на творення нових стилізацій. Тож обирайте, замовляйте та збагачуйте свій стиль новинками від улюблених брендів разом із Domino.