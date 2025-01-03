Один із найбажаніших елементів гардеробу від Валентино: сумки. Їхні колекції стали культовими, про них знають у всьому світі, їх не сплутають ні з чим іншим. Завдяки комплексному підходу до створення цих речей вдалося зробити їх направду досконалими. Valentino має декілька колекцій, кожна з яких має свою особливість.

Valentino Rockstud Valentino Roman Stud Valentino Garavani VLogo Signature Valentino Supervee Valentino VSling Valentino Atelier Valentino Candystud Valentino Glam Lock

У деяких колекціях це використання легендарного логотипа у вигляді літери «V» у різноманітних варіаціях, у деяких це всім добре відомі шипи, а десь використовуються особливі дизайнерські елементи. Тож кожна з них — індивідуальність. І коли ви додаєте такий аксесуар до свого образу, ви робите його по-справжньому особливим, унікальним. Адже Valentino — це вибір найкращих.

Особливості колекцій

Valentino Rockstud, наприклад, вирізняється декоруванням шипами. Ця колекція є чи не найпопулярнішою, своєрідною візитівкою бренду. Це таке поєднання зухвалості й ніжності, яке надає жіночому образу абсолютно нових об’ємів. Valentino Roman Stud — це розвиток Rockstud, але у ще більш зухвалій формі. Тут шипи стають ще масивнішими, а кольорова палітра збагачується яскравістю. Знову ж поєднання елегантності й сміливості в гармонії. Valentino Garavani VLogo Signature — колекція, що названа на честь засновника бренду Валентіно Гаравані. Тут ключовим елементом є легендарний логотип у вигляді літери «V». Це акцентна прикраса кожної сумки, яка додає їй вишуканості. Колекція Valentino Supervee має яскравий дизайн і також використовує логотип у своєму декорі. Valentino VSling відрізняється від попередніх колекцій своєю мінімалістичністю. Тут ми бачимо прості лінії, стримані силуети та кольори. Valentino Atelier — справжнісінький витвір модного мистецтва. У кожній сумці втілена неймовірна майстерність ручної роботи. Valentino Candystud асоціюється з молодістю та легкістю. В дизайні цієї колекції ми бачимо шипи й м’яку шкіру, яка створює особливий ефект, наче сумки пухкі. Особливість колекції Valentino Glam Lock у акцентних металевих застібках. Також у декорі використовуються шипи та ланцюжки, а самі по собі сумки компактні й місткі.

Сумка Valentino для вас

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