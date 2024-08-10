Про це повідомляє “Межа”.
Зазначимо, що з трьох українських стрибунів у висоту Дорощук єдиний подолав відбірковий раунд, здійснивши стрибок на 2,24 метра. Свій персональний рекорд кропивницький легкоатлет встановив на турнірі у Банській Бистриці у лютому цього року, де стрибнув на 2,3 метра, завоювавши при цьому бронзову медаль.
Новим олімпійським чемпіоном у дисципліні став новозеландський атлет Гаміш Керр, який у змаганні за першу сходинку п’єдесталу переміг американця Шелбі Маківена. Новозеландець виграв очне протистояння на висоті 2,34 метра і здобув “золото”.
Нагадаємо, сьогодні збірна України з художньої гімнастики завершила виступи на Олімпійських іграх у Франції. У фіналі групового багатоборства українські гімнастки посіли сьоме місце. На першому місці – Китай, на другому – Ізраїль, бронзу отримує Італія.