У передостанній день Олімпійських ігор 2024 року в легкій атлетиці відбувся останній фінал за участю спортсменів з України. Олег Дорощук змагався за нагороди чоловічих стрибків у висоту. Він подолав позначку у 2,24 метра, показавши для себе найкращий результат у спортивній кар'єрі.

Про це повідомляє “Межа”.

Зазначимо, що з трьох українських стрибунів у висоту Дорощук єдиний подолав відбірковий раунд, здійснивши стрибок на 2,24 метра. Свій персональний рекорд кропивницький легкоатлет встановив на турнірі у Банській Бистриці у лютому цього року, де стрибнув на 2,3 метра, завоювавши при цьому бронзову медаль.

Новим олімпійським чемпіоном у дисципліні став новозеландський атлет Гаміш Керр, який у змаганні за першу сходинку п’єдесталу переміг американця Шелбі Маківена. Новозеландець виграв очне протистояння на висоті 2,34 метра і здобув “золото”.

Нагадаємо, сьогодні збірна України з художньої гімнастики завершила виступи на Олімпійських іграх у Франції. У фіналі групового багатоборства українські гімнастки посіли сьоме місце. На першому місці – Китай, на другому – Ізраїль, бронзу отримує Італія.