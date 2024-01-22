За даними аналітиків, російська ППО в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня.

Зазначається, що російські системи протиповітряної оборони у регіоні, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

На думку експертів ISW, російські війська, які використовують системи ППО малого радіуса дії, такі як “Панцир”, можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район.