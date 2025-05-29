Про публікацію повідомили на сайті “Фоліо”.

Видавництво “Фоліо” оголосило про вихід роману “Леон”, написаного Сергієм та Мариною Дяченками. Ця книга раніше була видана у 2023 році російським видавництвом “Ексмо”.

Згідно з інформацією на сайті “Фоліо”, “Леон” стане частиною нової серії “Світ Марини і Сергія Дяченків”. У планах видавництва – випустити понад 20 томів творів цього письменницького дуету в українському перекладі, доповнених ілюстраціями. Хоча роман був написаний у співавторстві, його завершила лише Марина Дяченко.

Цей роман представляє собою класичну історію про “попаданців” – персонажів, які з фентезійного світу потрапляють у сучасний мегаполіс. У 2023 році “Леон” отримав номінацію на одну з російських премій у жанрі фантастики.

Анотація до книги на сайті “Фоліо” описує “Леон” як захопливу казкову історію про учня магічної школи, який, рятуючись від несправедливого вироку, потрапляє в іншу реальність – світ сучасного міста. Юний маг успішно реалізує себе в бізнесі, одночасно вдосконалюючи свої магічні здібності. Це також розповідь про родинні зв’язки, кохання, дорослішання та пізнання складності понять добра і зла. Леон не втрачає надії на повернення додому та відновлення справедливості.

Жанр “попаданців” є характерним для російської літератури, часто включає реваншистські наративи, альтернативну історію та ідеалізацію минулих імперій. Основна ідея жанру полягає в перенесенні героїв із сучасності у фантастичні або історичні світи, пов’язані з російською культурою.

Сергій Дяченко, український письменник-фантаст, працював разом із дружиною Мариною. Він помер у 2022 році в США у віці 77 років. Народившись і виростаючи в Києві, подружжя згодом переїхало до Москви, а потім до Лос-Анджелеса.

На європейській конференції фантастів “Єврокон-2005” у Глазго Марина і Сергій Дяченки були визнані найкращими письменниками-фантастами Європи. Протягом своєї кар’єри вони написали 25 романів, десятки повістей і оповідань, а також кілька дитячих книжок, працюючи в жанрах наукової фантастики, фентезі, казок і “м-реалізму”.

Письменники вважали себе “носіями російської мови в Україні” і всі свої твори створювали російською мовою. Серед їхніх найвідоміших робіт – трилогія “Відьмине століття”, цикл “Вишеньки”, дилогія “Vita Nostra” та сценарій до фільму “Заселений острів”.

У 2022 році у видавництві “Ексмо” вийшов їхній роман “Масштаб”, а у 2023 році – “Леон” російською мовою, який отримав номінацію на премію “Найкраща вітчизняна книга” журналу “Світ Фантастики”.