Леся Нікітюк, відома українська телеведуча виходить заміж. Під час відпочинку в Карпатах її бойфренд Дмитро Бабчук зробив пропозицію.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Тут і не відмовиш”, – підписала Леся фото, на якому демонструє свою діамантову каблучку на тлі мальовничих гір.

Сам Дмитро поділився моментом підготовки до пропозиції в інстаграм-сторіс. У короткому відео він показав каблучку.

“Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?”, – написав він.

Нагадаємо, що пара вперше з’явилася на публіці у жовтні 2024 року. Дмитро Бабчук, 28-річний військовослужбовець, присвячує своє життя службі у Збройних силах України з 2016 року.

Шанувальники телеведучої активно вітають майбутнє подружжя з важливою подією, яка стала ще одним яскравим моментом у житті Нікітюк.