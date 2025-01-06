Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
“Тут і не відмовиш”, – підписала Леся фото, на якому демонструє свою діамантову каблучку на тлі мальовничих гір.
Сам Дмитро поділився моментом підготовки до пропозиції в інстаграм-сторіс. У короткому відео він показав каблучку.
“Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?”, – написав він.
Нагадаємо, що пара вперше з’явилася на публіці у жовтні 2024 року. Дмитро Бабчук, 28-річний військовослужбовець, присвячує своє життя службі у Збройних силах України з 2016 року.
Шанувальники телеведучої активно вітають майбутнє подружжя з важливою подією, яка стала ще одним яскравим моментом у житті Нікітюк.
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