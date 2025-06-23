Леся Карнаух очолила Державну податкову службу України

Як повідомляє пресслужба Державної податкової служби України

18 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Лесю Карнаух тимчасовою виконувачкою обов’язків керівниці Державної податкової служби України. Це повідомлення було оприлюднене пресслужбою відомства разом із відповідним розпорядженням Кабміну.

Раніше цю посаду обіймав Руслан Кравченко, який 21 червня став генеральним прокурором України. Він очолював Державну податкову службу з грудня 2024 року.

Перед призначенням на нову посаду, Леся Карнаух працювала першою заступницею голови податкової служби. На момент публікації її профіль на офіційному сайті ДПС не був доступний.

Леся Карнаух має юридичну освіту, закінчивши Одеську національну юридичну академію. Вона значну частину своєї кар’єри присвятила державній службі, працюючи в Держкомприроди, Держекоінспекції та у сфері заповідної справи.

З 2018 по 2023 рік Карнаух займала керівну посаду в Рахунковій палаті України. У 2023 році вона стала заступницею голови Київської обласної військової адміністрації, яку очолював Руслан Кравченко. Після його призначення на посаду голови ДПС наприкінці 2024 року, у січні 2025 року Карнаух була призначена його заступницею, а в травні стала першою заступницею голови Державної податкової служби.