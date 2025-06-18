Переможці премії PinchukArtCentre 2025 у сучасному мистецтві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На церемонії нагородження оголосили переможицю премії PinchukArtCentre 2025 у сфері сучасного мистецтва – нею стала Леся Васильченко. Ця подія стала важливою віхою для українського мистецтва.

Приз глядацьких симпатій та другу спеціальну нагороду отримав Євген Коршунов, а першу спеціальну премію здобула Катерина Алійник. Вона висловила вдячність Збройним Силам України, зазначивши, що бути живою і продовжувати творити – це справжній подарунок.

Про премію

Премія PinchukArtCentre є однією з найпрестижніших мистецьких нагород в Україні, яка вручається молодим художникам до 35 років. Переможець отримує не лише грошову винагороду, але й автоматичну номінацію на міжнародну премію Future Generation Art Prize 2026, що відкриває нові горизонти на світовій арт-сцені.

Цьогорічна виставка, що стартувала в лютому, представила роботи 20 фіналістів з різних міст України. Вони продемонстрували широкий спектр медіа, включаючи живопис, відеоарт, інсталяції, перформанси та міждисциплінарні практики.

Особливу відзнаку поза конкурсом отримала Вероніка Кожушко – художниця з Харкова, яка tragically загинула 30 серпня 2024 року внаслідок російського ракетного удару.

Номінанти премії

Серед номінантів були: Михайло Алексеєнко (34, Київ), Катерина Алійник (25, Київ), Юрій Болса (27, Шептицький), Леся Васильченко (34, Київ / Осло), Василь Дмитрик (32, Івано-Франківськ / Одеса), Юрій Єфанов (34, Гурзуф), Євген Коршунов (35, Бровари / Київ), Катерина Лисовенко (34, Київ / Відень), Кристина Мельник (30, Київ / Мелітополь), Дар’я Молокоєдова (22, Краматорськ / Київ), Владислав Плісецький (25, Київ), Андрій Рачинський (34, Харків), Антон Саєнко (34, Суми / Київ), Антон Шебетко (34, Київ / Амстердам), Женя Степаненко (28, Київ / Берлін), Ілля Тодуркін (23, Маріуполь / Київ), Василь Ткаченко (29, Маріуполь), Тамара Турлюн (29, Дніпро / Київ), Максим Ходак (23, Відень / Київ / Біла Церква), а також колектив Variable Name / “Назва змінна”: Валерія Карпань (35, Київ) та Марина Мариніченко (34, Київ / Запоріжжя).