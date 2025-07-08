Виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі на Флоресі: наслідки та заходи безпеки

Як повідомляє медіа The Independent

Вулкан Левотобі Лакі-Лакі, розташований на індонезійському острові Флорес, продовжує вивергатися вже другий день, покриваючи попелом дороги, будинки та рисові поля в районах Східний Флорес і Сікка. Про це повідомляє The Independent.

Місцева адміністрація вжила заходів, роздавши понад 50 тисяч масок та закривши школи в кількох населених пунктах. Виверження розпочалося після потужного вибуху 7 липня, коли вулканічний стовп піднявся на висоту 18 кілометрів, а ввечері виверглася лава та попіл, які досягли 13 кілометрів.

З 18 червня в регіоні діє найвищий рівень небезпеки. Заборонена зона навколо вулкана була розширена до семи кілометрів. За даними місцевої влади, наслідки стихійного лиха торкнулися понад 10 тисяч осіб у 10 селах, серед яких Навакоте, Клантаніо, Хокенг-Джая, Бору та інші.

Вулканічний попіл перетворив родючі поля на сіру масу, що ускладнює пересування. У понеділок спостерігали лавини гарячого газу та каміння на схилах, а дрони зафіксували, що лава заповнила кратер, що свідчить про активний рух магми.

На щастя, наразі немає жертв. Проте влада попереджає про можливі ризики потоків лави через сильні дощі. Два аеропорти в Маумере та Ларантуці залишаються закритими.

Востаннє вулкан вивергався у листопаді 2024 року, тоді загинули дев’ятеро людей. Індонезія є одним з найбільш сейсмічно активних регіонів світу, розташованим на “Вогняному кільці” Тихоокеанського басейну.