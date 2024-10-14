Про це повідомив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.
Він висловив занепокоєння щодо того, що відбувається в рядах ЗСУ. У своєму повідомленні він підкреслив, що лейтенант Ляшко отримав підполковницьку посаду.
“Як вам таке просування по службі — лейтенант Ляшко О.В. (потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності) призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковнича посада)”, — зазначив він.
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