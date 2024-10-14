Про це повідомив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.

Він висловив занепокоєння щодо того, що відбувається в рядах ЗСУ. У своєму повідомленні він підкреслив, що лейтенант Ляшко отримав підполковницьку посаду.

“Як вам таке просування по службі лейтенант Ляшко О.В. (потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності) призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковнича посада)”, — зазначив він.