Про це повідомив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.

Він висловив занепокоєння щодо того, що відбувається в рядах ЗСУ. У своєму повідомленні він підкреслив, що лейтенант Ляшко отримав підполковницьку посаду.