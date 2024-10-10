Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у телеефірі.
“Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні”, — сказав Ляшко.
Він закликав людей телефонувати на гарячі лінії та повідомляти про порушення в роботі МСЕК, якщо такі є.
За його словами, після отримання скарг у МСЕК відправляють перевірки для того, щоб пересвідчитись, чи скарги підтверджуються.
“Щодо Хмельницької МСЕК, наприклад, одразу за результатами скарг відправили перевірку, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральною обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат усі бачили”, — сказав Ляшко.
Також він заявив, що Міністерство охорони здоров’я працює над реформуванням медико-соціальної експертизи.
Зокрема, реформа передбачає “точкові зміни”, які повинні спростити процес проходження МСЕК та запобігати маніпуляціям. Також очікується загальна реформа МСЕК, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини.
- У Рівному викрили схему ухилення від мобілізації: також залучена місцева МСЕК
- «Слуга Народу» виключить керівницю МСЕК Крупу зі складу депутатів Хмельницької облради
- Суд обрав запобіжний захід для очільниці МСЕК з Хмельниччини