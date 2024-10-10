Міністерство охорони здоров'я отримало більше 3 тисяч скарг на діяльність медико-соціальних експертних комісій.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у телеефірі.

“Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні”, — сказав Ляшко.

Він закликав людей телефонувати на гарячі лінії та повідомляти про порушення в роботі МСЕК, якщо такі є.

За його словами, після отримання скарг у МСЕК відправляють перевірки для того, щоб пересвідчитись, чи скарги підтверджуються.

“Щодо Хмельницької МСЕК, наприклад, одразу за результатами скарг відправили перевірку, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральною обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат усі бачили”, — сказав Ляшко.

Також він заявив, що Міністерство охорони здоров’я працює над реформуванням медико-соціальної експертизи.

Зокрема, реформа передбачає “точкові зміни”, які повинні спростити процес проходження МСЕК та запобігати маніпуляціям. Також очікується загальна реформа МСЕК, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини.