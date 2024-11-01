НДСЛ "Охматдит" готова до роботи в осінньо-зимовий період. Усі першочергові протиаварійні роботи, які забезпечать функціонування медзакладу в холодну пору року, успішно завершено.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами Ляшка, 17 жовтня “Охматдит” підписав договір на виконання першочергових протиаварійних робіт, які наразі виконано на 70%.

“17 жовтня “Охматдит” підписав договір на виконання першочергових протиаварійних робіт, які дадуть змогу забезпечити функціонування медзакладу в осінньо-зимовий період. Сьогодні ці роботи вже виконано, і медзаклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період”, — сказав він, виступаючи у Верховній Раді в п’ятницю.

Міністр підкреслив, що тендер на проведення робіт був прозорим і завдяки цьому вдалося заощадити 2 млн грн.

Крім того, у “Охматдиті” підготували медичне завдання для відновлення старого хірургічного корпусу. Це завдання вже передано до Світового банку, який готовий взятися за його повне відновлення.