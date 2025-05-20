Лідер ультраправої партії AUR у Румунії, Джордже Сіміон, оголосив про свій намір оскаржити результати президентських виборів у Конституційному суді, незважаючи на те, що визнав свою поразку у другому турі голосування.

У своєму зверненні в соціальних мережах Сіміон зазначив, що його оскарження ґрунтуватиметься на тих самих підставах, які стали причиною скасування результатів попередніх виборів у грудні минулого року. Він стверджує, що скасування було викликане зовнішнім втручанням з боку як державних, так і недержавних акторів, натякаючи на Францію та Молдову, і запевняє, що має на це відповідні докази.

«До всіх румунів: вимагайте від Конституційного суду скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!» – підкреслив Сіміон у своєму повідомленні.

Раніше Павло Дуров, співзасновник Telegram, повідомив, що одна з західноєвропейських країн звернулася до платформи з проханням обмежити доступ до політичних каналів консервативного спрямування в Румунії напередодні виборів. У відповідь Міністерство закордонних справ Франції назвало ці звинувачення безпідставними, а французька розвідка спростувала заяви Дурова.

Крім того, речник румунського МЗС вказав на ознаки втручання Росії у вибори, а також на «вірусну кампанію поширення фейкових новин у Telegram та на інших платформах».

Нагадаємо, що у грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати листопадових президентських виборів через підозри у втручанні з боку РФ. Тоді у першому турі лідирував проросійський кандидат Келін Джорджеску, якому заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур вийшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан, з 20,99% голосів.

Другий тур президентських виборів, що відбувся 18 травня, завершився перемогою Нікушора Дана, який отримав понад 54% голосів, тоді як Сіміон набрав понад 46% голосів.