На тлі зникнення газопостачання у Придністров’ї, президент невизнаної республіки Вадим Красносельський радить всім, кому холодно, зігріватися дровами та розконсервовувати пічки, які збереглися у приватних будинках.

Про це він написав на своїй сторінці.

Він зазначив, що наразі в Придністров’ї без газу залишилися півтори тисячі багатоповерхівок та 72 тисячі приватних будинків. Також там відключені 150 котелень.

За словами Красносельського, влада прагнула досягти 100-відсоткової газифікації невизнаної республіки, однак “сьогодні є привід з вдячністю згадати тих, хто будував житло з пічним опаленням”.

“У багатьох приватних будинках збережені печі, їх розконсервували й запалили. На щастя, наш край багатий на деревину. Запаси поки що є. У кожному районі відкрито пункти реалізації твердого палива. За запитами громадян, які не можуть забезпечити себе дровами, їх доставляють безплатно. Нагадую, що важливо не залишатися наодинці із проблемою. Безвихідних ситуацій немає”, — наголосив Красносельський.

Також Красносельський заявив, що на території Придністров’я діють пункти обігріву.

“Вони є у всіх містах та районах республіки. Минулої доби допомогу там надали 12 придністровцям. Життєві ситуації різні. Хтось обігрівся, когось облаштували на тривале перебування. Запевняю, що ніхто не зловжив допомогою держави. Це самотні люди, які потребують підтримки”, — додав Красносельський.

Нагадаємо, вранці 1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу своєю територією. Раніше, а саме 9 грудня, у невизнаному Придністров’ї запровадили режим надзвичайного економічного стану через ризик залишитися без газу з Росії.