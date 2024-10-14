Майбутній кандидат у канцлери Німеччини від найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц висловив готовність підтримати скасування обмежень для України на далекобійні удари по Росії та передати українцям крилаті ракети Taurus, проте за однієї умови.

Його слова цитує N-TV.

Мерц стверджує, що надіслав би Україні довгоочікувані Taurus не одразу, а поетапно та за однієї умови.

За його словами, першим етапом має бути звернення до очільника Кремля Путіна із закликом припинити завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Тоді, на думку Мерца, якщо Росія не виконає вимогу – Берлін скасує обмеження на удари далекобійною зброєю по території РФ та передасть українцям ракети.