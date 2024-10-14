Його слова цитує N-TV.

Мерц стверджує, що надіслав би Україні довгоочікувані Taurus не одразу, а поетапно та за однієї умови.

За його словами, першим етапом має бути звернення до очільника Кремля Путіна із закликом припинити завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Тоді, на думку Мерца, якщо Росія не виконає вимогу – Берлін скасує обмеження на удари далекобійною зброєю по території РФ та передасть українцям ракети.