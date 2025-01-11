Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва. Це пов’язано з тим, що Україна припинила транзит російського газу, який отримувала країна.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

За словами Пеллегріні, обставини, що склалися, їхати до Києва з офіційним візитом наразі “не є варіантом”.

“Якщо мені доведеться їхати туди, щоби просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти та газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається”, — пояснив він в ефірі STVR.

Словацький президент додав, що не сприймає ситуації, коли уряд України та Президент Володимир Зеленський вирішили перекрити постачання газу та відмовляються від його транзиту до Словаччини, оскільки це “фундаментально загрожує енергетичній безпеці Словаччини”.

“У ситуації, коли український парламент ухвалює закон про заборону транспортування нафти до Словаччини, попри те, що в нас є чинні контракти, про мою поїздку в Україну наразі не може бути й мови”, — наголосив Пеллегріні.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розширив перелік своїх погроз щодо України після рішення Києва припинити транзит російського газу через територію країни.

Зокрема, він висловився стосовно припинення гуманітарної допомоги, значного скорочення або повного скасування пільг для українських біженців, а також можливості зупинити постачання електроенергії до України в надзвичайних ситуаціях.