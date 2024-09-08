Опозиційний кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес від'їхав до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що Гонсалес переховувався, і ордер на його арешт видали уже після того, як опозиція оскаржила результати липневих президентських виборів, на яких підконтрольна уряду Національна виборча рада оголосила переможцем Ніколаса Мадуро.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Гонсалес покинув країну за власним бажанням і на літаку ВПС Іспанії. Він також підтвердив, що опозиційний венесуельський політик отримає притулок. Адвокат Гонсалеса теж підтвердив виїзд, але не надав жодних подробиць.

Від’їзд 75-річного Едмунда Гонсалеса, якого США, ЄС і кілька країн Латинської Америки вважають переможцем виборів 28 липня, відбувся через тиждень після того, як влада Венесуели видала ордер на його арешт, звинувативши його в змові та інших злочинах.

Після від’їзду опонента Мадуро сили безпеки Венесуели оточили посольство Аргентини у Каракасі, де переховуються ще шість політичних опонентів президента Мадуро. У МЗС країни стверджують, що всередині готувалися теракти.