Президент Юн Сук Йоль постане перед судом разом із колишнім міністром оборони та іншими особами, які брали участь у короткочасному введенні воєнного стану у Південній Кореї.

Про це пише The New York Times.

За словами прокуратури, президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю, якому оголошено імпічмент і який минулого тижня був заарештований, висунули офіційне звинувачення в керівництві повстанням у грудні 2024 року, коли він ненадовго ввів воєнний стан.

“Прокуратура вирішила висунути звинувачення Юн Сок Йолю, якого звинувачують у тому, що він був керівником заколоту. Покарання ватажка заколоту тепер нарешті почнеться”, — заявив на пресконференції речник Демократичної партії Хан Мін Су.

Крім того, імпічмент було оголошено прем’єр-міністру, а низці вищих військових генералів були пред’явлені звинувачення за їхню допомогу Юну вчинити той самий заколот.

Таким чином, Юн Сук Йоль став першим президентом в історії Південної Кореї, якому було притягнуто кримінальну справу ще на посаді.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в “антидержавній діяльності”. Він тривав близько 6 годин і був скасований рішенням парламенту.