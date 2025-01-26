Про це пише The New York Times.
За словами прокуратури, президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю, якому оголошено імпічмент і який минулого тижня був заарештований, висунули офіційне звинувачення в керівництві повстанням у грудні 2024 року, коли він ненадовго ввів воєнний стан.
“Прокуратура вирішила висунути звинувачення Юн Сок Йолю, якого звинувачують у тому, що він був керівником заколоту. Покарання ватажка заколоту тепер нарешті почнеться”, — заявив на пресконференції речник Демократичної партії Хан Мін Су.
Крім того, імпічмент було оголошено прем’єр-міністру, а низці вищих військових генералів були пред’явлені звинувачення за їхню допомогу Юну вчинити той самий заколот.
Таким чином, Юн Сук Йоль став першим президентом в історії Південної Кореї, якому було притягнуто кримінальну справу ще на посаді.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в “антидержавній діяльності”. Він тривав близько 6 годин і був скасований рішенням парламенту.
- У Південній Кореї зростає напруження через можливий арешт президента Юн Сок Йоля: він заявив, що буде “боротися до кінця”
- Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї
- Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану