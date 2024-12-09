Лідер ради Единбурга від Лейбористської партії Каммі Дей став об’єктом розслідування після заяв про його неприйнятну поведінку щодо українських жінок-біженок.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Дей “засипав повідомленнями” українських біженок, які опинилися в Шотландії після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Одна з постраждалих, з якою поспілкувалися журналісти BBC Scotland, стверджує, що чиновник писав їй у соціальних мережах і навіть додав у списки контактів на сайті знайомств.

“Він ставив сексуально відверті запитання і пропонував зустрітися на вино”, – розповіла жінка.

Вона зізналася, що спілкування викликало у неї значний дискомфорт, але через статус Дея та його вплив вона відчувала тиск відповідати.

Представниця ради Единбурга зазначила, що всі питання, які були передані головному виконавцю та моніторинговому офіцеру, обробляються згідно з усталеними процедурами, за консультацією з незалежною службою викриттів Safecall та з поліцією Шотландії.

Лідер Лейбористської партії Шотландії Анас Сарвар в назвав звинувачення “глибоко тривожними”. Він додав, що партія дізналася про ці заяви у суботу, після чого Дей був негайно відсторонений.

“Це питання для поліції та ради – вирішити, чи потрібне подальше розслідування. Ми повинні дати можливість цим процесам тривати”, – йдеться у заяві Сарвара.

Транспортний конвенер ради Стівен Дженкінсон висловив упевненість, що Дей вчинить правильно, проте рішення про його можливу відставку, за словами чиновника, виходить за межі його компетенції.

У Лейбористській партії підкреслили, що всі скарги розглядаються відповідно до внутрішніх процедур. Розслідування перебуває на початковій стадії, а поліція та рада продовжують вивчати ситуацію.