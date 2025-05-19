18 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів важливу дискусію з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини щодо війни Росії проти України. У ході розмови обговорювалися питання прогресу мирних переговорів та можливого посилення санкцій проти Росії, про що повідомив речник Стармера.

Ця зустріч відбулася напередодні запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 19 травня. Лідери підкреслили важливість безумовного припинення вогню та обговорили можливі санкції, якщо Росія не продемонструє серйозної готовності до мирних переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах повідомив, що спілкувався з Трампом, Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Він наголосив на необхідності, щоб Путін продемонстрував бажання до миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, яке було запропоноване Трампом і підтримане Україною та Європою.

Дональд Трамп також анонсував, що 19 травня проведе телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він планує обговорити з Путіним “криваві події, які щотижня забирають життя понад 5 тисяч солдатів з обох сторін”, а також питання торгівлі.

Після розмови з Зеленським Трамп має намір провести колективний дзвінок із президентом України та представниками країн НАТО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також планує поспілкуватися з Трампом перед його розмовами з Путіним і Зеленським.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що підготовка до телефонної розмови між Путіним і Трампом триває.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році.

Під час зустрічі сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку, що стало кроком до зміцнення довіри. Також було узгоджено намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню, а також провести ще одну зустріч для подальших переговорів.

Проте Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила, погрожуючи окупувати Харківську і Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для припинення вогню, а російська делегація заявила про готовність вести війну роками.