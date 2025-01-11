Про це пише Politico.

За його інформацією, інцидент стався під час виступу Крістіана Лінднера на передвиборчому заході від Вільної демократичної партії у місті Грайфсвальд: біля нього на сцені з’явилася молода жінка і кинула йому в обличчя тарілку з мильною піною.

“На жаль, це був не крем, а просто мило. Принаймні, ви могли б зробити його кращим”, — пожартував Лінднер.

“Я ношу ці бойові шрами з гордістю”, — сказав у відповідь на “атаку” тортом Лінднер.

Поліція почала розслідування проти 34-річної жінки. На неї подали заяву за підозрою у завданні тілесних ушкоджень та образ.

Як з’ясували в Spiegel, нападницею була місцева членкиня молодіжної організації «Ліві». Кілька учасників вийшли на демонстрацію перед місцем проведення заходу проти політики ВДП.

Видання нагадує, що Лінднер до розпаду коаліції був міністром фінансів в уряді Олафа Шольца і опинився в центрі урядової кризи, яка викликала дострокові вибори, призначені на 23 лютого.

Тепер він намагається подолати 5-відсотковий бар’єр, який необхідний для місця в парламенті його консервативної партії.