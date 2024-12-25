Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії заявили, що для захисту слабо озброєної Європи перемога України над Росією є критично важливою.

Про це вони сказали виданню The Independent.

Вони наголосили, НАТО “не готове” воювати з Росією без допомоги США, закликаючи союзників збільшити витрати на оборону та припинити нескінченні дебати щодо того, як ефективно боротися з російською агресією.

“Ми не готові. Це абсолютно зрозуміло… Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли США залишатимуться активно залученими в Європу”, — сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також наголосив на необхідності нарощування обороноздатності країн НАТО через загрозу з боку Росії.

Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними країнами НАТО, що мають спільний кордон з Росією, який простягається на 1200 миль від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, що використовується Росією як плацдарм для вторгнення в Україну.