Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вважає, що пропозиція ​​для країн НАТО витрачати принаймні 2% свого ВВП на оборону “ймовірно, вже застаріла”. На його думку, реальні витрати на оборону будуть дещо більшими.

Про це пише Bloomberg.

У неділю, 22 грудня, у Фінляндії стартував саміт Північ-Південь, присвячений обговоренню європейської безпеки, оборони, охорони кордонів та міграції. У нього беруть участь прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

Очільників урядів попросили прокоментувати заяву команди обраного президента США Дональда Трампа про необхідність збільшити ліміт витрат НАТО до 5%.

Грецький прем’єр Міцотакіс не став уточнювати розмір майбутніх витрат на оборону, однак додав: “Ми знаємо, що нам доведеться витратити більш як 2%”.

Як пише видання, тиск на Європу посилює витрати на оборону, оскільки війна Росії в Україні триває вже третій рік. Обраний президент США рішуче заявив про те, що європейські союзники повинні виконувати зобов’язання щодо оборони НАТО.

“Справедливий розподіл тягаря має бути в центрі кожного альянсу. Коли ми будемо спілкуватися з новим президентом США, стане зрозуміло, про яку цифру ми погодимося в НАТО”, — сказав Міцотакіс.

Разом з тим, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні закликала до терпіння: “Я б чекала, щоб зрозуміти, якою саме є справжня воля нового президента США”. Разом з тим, вона визнала, що країнам НАТО “потрібно зробити більше” у сфері оборони.