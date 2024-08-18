Про це повідомляє The Times of Israel.
У суботу ввечері ізраїльські військові знищили двох бойовиків ХАМАСу, Ахмеда Абу Ару та Раафата Давасі, під час удару безпілотника по їхньому автомобілю в Джаніні.
Ці терористи були причетні до планування стрілянини в долині Йордану, внаслідок якої загинув військовий і був поранений цивільний.
Абу Ара мав досвід участі в інших атаках та виготовленні вибухових пристроїв, тоді як Давасі був високопоставленим членом ХАМАСу.
Угруповання підтвердило їхню приналежність до своїх лав.
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