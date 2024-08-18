Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію двох високопоставлених терористів «ХАМАС» внаслідок удару дроном у місті Джанін на Західному березі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У суботу ввечері ізраїльські військові знищили двох бойовиків ХАМАСу, Ахмеда Абу Ару та Раафата Давасі, під час удару безпілотника по їхньому автомобілю в Джаніні.

Ці терористи були причетні до планування стрілянини в долині Йордану, внаслідок якої загинув військовий і був поранений цивільний.

Абу Ара мав досвід участі в інших атаках та виготовленні вибухових пристроїв, тоді як Давасі був високопоставленим членом ХАМАСу.

Угруповання підтвердило їхню приналежність до своїх лав.