У Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти лідери 40 країн звернулися до Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах США, із закликами зберегти підтримку України, уникати торговельних конфліктів і не порушувати існуючий світовий порядок

Про це повідомляє Reuters.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності єдності ЄС перед обличчям глобальних викликів, зазначивши, що жодна європейська держава не зможе впоратися з ними самостійно.

“У наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що це не право сили, а верховенство закону”, — заявила фон дер Ляєн у контексті України.

Французький президент Емманюель Макрон додав, що Європа повинна бути готовою захищати себе. Він підкреслив, що ЄС не може надовго покладатися на США в питаннях безпеки, і зазначив: “Наше завдання не обговорювати вибори Трампа, а забезпечити захист інтересів європейців”.

Reuters зазначає, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, країна якого зараз головує в ЄС, підтримав майбутнє президентство Трампа та є одним із небагатьох союзників республіканця у Європі.

Натомість інші лідери на саміті відкрито висловили своє занепокоєння стосовно майбутнього президентства Трампа.

Премʼєр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований можливістю торгівельної війни.

Також на тлі розпаду коаліції у ФРН глава Європарламенту Роберта Мацола підкреслила, що “Європа не сильна без сильної Німеччини”.