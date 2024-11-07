Про це повідомляє Reuters.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності єдності ЄС перед обличчям глобальних викликів, зазначивши, що жодна європейська держава не зможе впоратися з ними самостійно.
“У наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що це не право сили, а верховенство закону”, — заявила фон дер Ляєн у контексті України.
Французький президент Емманюель Макрон додав, що Європа повинна бути готовою захищати себе. Він підкреслив, що ЄС не може надовго покладатися на США в питаннях безпеки, і зазначив: “Наше завдання не обговорювати вибори Трампа, а забезпечити захист інтересів європейців”.
Reuters зазначає, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, країна якого зараз головує в ЄС, підтримав майбутнє президентство Трампа та є одним із небагатьох союзників республіканця у Європі.
Натомість інші лідери на саміті відкрито висловили своє занепокоєння стосовно майбутнього президентства Трампа.
Премʼєр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований можливістю торгівельної війни.
Також на тлі розпаду коаліції у ФРН глава Європарламенту Роберта Мацола підкреслила, що “Європа не сильна без сильної Німеччини”.
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