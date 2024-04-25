Російські лідери та пропагандисти хочуть спровокувати конфлікт між поляками та українцями, зокрема заявами про нібито плани Польщі анексувати частину України.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у Сеймі, пише RMF FM.

“Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна”, – сказав глава МЗС.

Сікорський зазначив, що для підвищення ефективності своїх дій Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов’язання перед Україною. Він підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний хаб, вона хоче разом формувати ці зобов’язання, а не спостерігати збоку, поки це роблять інші.

За словами міністра, польські компанії повинні відігравати важливу роль у відбудові української економіки та інфраструктури. Він наголосив, що для підтримки їхніх зусиль створено посаду Уповноваженого з питань відбудови України.