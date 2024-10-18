Сьогодні, 18 жовтня, у Берліні президент США Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери підтвердили свою готовність продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Про це пишуть CBS News та Politico.

Байден акцентував на необхідності зберігати рішучість у підтримці України, особливо зважаючи на наближення складної зими.

“Сьогодні у нас була дуже хороша зустріч. Була одностайність щодо того, що ми продовжуємо підтримувати Україну та допомогати українцям… Оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні — ми зобов’язані — зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку. І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть”, — сказав Байден.

Канцлер Шольц, у свою чергу, запевнив, що Німеччина “буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно”. Він оголосив про запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 мільярдів доларів, фінансування якого буде забезпечено з прибутків від заморожених російських активів.

Шольц також відзначив хоробрість Збройних сил України та важливість міжнародної підтримки, яка дозволяє Україні протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Він високо оцінив зусилля президента Байдена в консолідації глобальної підтримки України, підкресливши, що спільна дія союзників є критично важливою у цій боротьбі.

“Саме завдяки вашому лідерству плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена впродовж кількох днів. Разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно”, — сказав німецький політик.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайно складну, однак зазначив, що країна-агресор Росія слабшає.

“Хоча ситуація неймовірно складна, це також правда, що Росія стає слабшою. Ця війна поглинає 40% їхнього бюджету… Минулого місяця Росія зазнала найбільших щоденних втрат”, — сказав Стармер.

Усі лідери наголосили на своїй рішучості підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.