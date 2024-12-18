Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 20 грудня, у Брюсселі.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.

Зустріч відбудеться на полях саміту Європейського Союзу-Західні Балкани.

Водночас, за інформацією видання, Макрон може пропустити важливу зустріч щодо України, організовану генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, через заплановану поїздку на Майотту.