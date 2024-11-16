Країни G7 ухвалили спільну заяву до тисячного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У тексті заяви країн “Великої сімки” наголошується на тому, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого миру в Україні.

“Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. “Велика сімка” підтверджує свою відданість накладенню серйозних витрат на Росію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною”, – зазначили в G7.

Разом з тим, лідери країн G7 підтвердили непохитну підтримку України доти, доки це буде потрібно.

“Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову”, – йдеться у заяві.

У заяві відзначається, що попри всі труднощі та великі страждання, українці продемонстрували визначну стійкість і рішучість у захисті своєї країни.

“Напередодні 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Попри ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу”, – йдеться у заяві.