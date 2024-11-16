У тексті заяви країн “Великої сімки” наголошується на тому, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого миру в Україні.
“Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. “Велика сімка” підтверджує свою відданість накладенню серйозних витрат на Росію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною”, – зазначили в G7.
Разом з тим, лідери країн G7 підтвердили непохитну підтримку України доти, доки це буде потрібно.
“Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову”, – йдеться у заяві.
У заяві відзначається, що попри всі труднощі та великі страждання, українці продемонстрували визначну стійкість і рішучість у захисті своєї країни.
“Напередодні 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Попри ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу”, – йдеться у заяві.
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