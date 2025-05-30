Ліхтенштейн посилює контроль над трастами з російськими зв'язками через санкції США

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ліхтенштейн розглядає можливість посилення контролю над численними трастами, які мають зв’язки з Росією, оскільки багато з них залишилися без керівників через тиск з боку США. Цю інформацію повідомили джерела, близькі до ситуації.

Ця маленька, але заможна країна стала притулком для тисяч трастів з низькими податками, серед яких сотні пов’язані з російськими громадянами. Це призвело до того, що Ліхтенштейн опинився під пильним контролем заходів, спрямованих на санкції проти Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ряду осіб і трастів, пов’язаних з російськими олігархами, такими як Володимир Потанін і Геннадій Тимченко, який є давнім союзником президента Путіна.

Джерела повідомляють, що ці санкції змусили багатьох керівників трастів, пов’язаних з Росією, піти у відставку, оскільки вони боялися аналогічних покарань. Масові відставки призвели до того, що десятки трастів опинилися в невизначеному стані, фактично заморожуючи великі обсяги російських активів, включаючи нерухомість та яхти.

Новий уряд Ліхтенштейну намагається знайти рішення цієї проблеми, підкреслюючи постійний тиск з боку Вашингтона щодо санкцій проти Росії, незважаючи на попередні заяви колишнього президента США Дональда Трампа про можливе послаблення цих санкцій.

Крім того, Ліхтенштейн переглядає свій підхід до дотримання санкцій, вважаючи це важливим фактором, який може вплинути на зусилля уряду щодо зниження нещодавно введених США мит на експорт, як повідомило одне з джерел.

Згідно з інформацією одного з урядовців Ліхтенштейну, 475 трастів постраждали від «дезертирства» директорів, хоча не всі з них мають зв’язки з росіянами або особами, які підпадають під санкції. З цих 475 структур 350 потребують нових управителів, а ще 40 вже перебувають у процесі ліквідації.

Місцеві банки, які також відчули вплив цієї ситуації, залишаються вразливими до фінансового тиску з боку США, які можуть обмежити їх доступ до доларової системи.

Водночас представник Ліхтенштейну підкреслив, що жодні активи не будуть повернені особам, які підпадають під санкції.