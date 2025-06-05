Життя родини Віри в прифронтовій Білокузьминівці під час війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У прифронтовій Білокузьминівці, де вулиці зруйновані обстрілами, родина Віри продовжує жити, незважаючи на всі труднощі. Вони не планують евакуюватися, навіть коли їхній дім зазнає пошкоджень. Разом з чоловіком та свекрухою, яка живе поруч, вони тримають трьох корів і обробляють город, на який вже вісім разів влучали російські снаряди.
Ольга, яка прожила у своєму будинку 20 років, розповідає про руйнування, які сталися після обстрілу.
“Тут була ванна, туалет. Було все. А зараз залишилося…”
Вона згадує, як у квітні 2024 року її дім згорів.
“Дві машини пожежників приїжджали. Дякую хлопцям. Хоч цю половину зберегли. Ремонтувати у мене сили немає. Що ж на мою пенсію 4 тисячі? Я дуже багато зроблю? Благо, що є поруч ще, де можна притулитися”
Ольга живе у материній хаті разом з вісімома котами та чотирма собаками.
“Дуже бояться. Біжать у хату до мене всі. Як двері відкриті, а як двері закриті, то хто де ховається. Страшно, дуже страшно. Але діватися нікуди”
По сусідству живе син Ольги з дружиною Вірою. Віра говорить про своє бажання залишитися вдома.
“У нас квіточки ростуть. Не хочемо їхати, хочемо бути вдома”
Родина має 18 соток городу, на яких вирощують цибулю, картоплю та огірки. Віра зазначає, що вони тримають трьох корів – Ромашку, Ляльку і Квітку.
“Газ балонний газ у нас є. Каганок є. У нас молоко. Все у нас є. Аби мир був”
Віра також розповідає про пошкодження в їхньому домі:
“Вікно вже змінювали другий раз. А вже треба третій. Воно звідси летіло, димар розбило”
Віра ділиться своїми переживаннями:
“У мене льоху немає, льох розбитий. Восени прилетіло прямо туди. Сидимо у хаті у ванній та й все. Ти ж не знаєш, куди попаде. На город вісім разів прилітало. У корів ноги трусилися. Стояли всі у глині, як снігуронька”
Віра додає, що вони готові жити без води та світла, але мріють про мир:
“Нас з коровами нікуди не беруть. Немає куди їхати. А ми на коровах живемо, тому що роботи немає. Важко своє кидати, яке роками наживав. Дуже важко”
Згідно з даними Білокузьминівського старостату, у селі залишилося близько півсотні людей, які продовжують жити в умовах війни.
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