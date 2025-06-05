Життя родини Віри в прифронтовій Білокузьминівці під час війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У прифронтовій Білокузьминівці, де вулиці зруйновані обстрілами, родина Віри продовжує жити, незважаючи на всі труднощі. Вони не планують евакуюватися, навіть коли їхній дім зазнає пошкоджень. Разом з чоловіком та свекрухою, яка живе поруч, вони тримають трьох корів і обробляють город, на який вже вісім разів влучали російські снаряди.

Ольга, яка прожила у своєму будинку 20 років, розповідає про руйнування, які сталися після обстрілу.

“Тут була ванна, туалет. Було все. А зараз залишилося…” – Ольга

Вона згадує, як у квітні 2024 року її дім згорів.

“Дві машини пожежників приїжджали. Дякую хлопцям. Хоч цю половину зберегли. Ремонтувати у мене сили немає. Що ж на мою пенсію 4 тисячі? Я дуже багато зроблю? Благо, що є поруч ще, де можна притулитися” – Ольга

Ольга живе у материній хаті разом з вісімома котами та чотирма собаками.

“Дуже бояться. Біжать у хату до мене всі. Як двері відкриті, а як двері закриті, то хто де ховається. Страшно, дуже страшно. Але діватися нікуди” – Ольга

По сусідству живе син Ольги з дружиною Вірою. Віра говорить про своє бажання залишитися вдома.

“У нас квіточки ростуть. Не хочемо їхати, хочемо бути вдома” – Віра

Родина має 18 соток городу, на яких вирощують цибулю, картоплю та огірки. Віра зазначає, що вони тримають трьох корів – Ромашку, Ляльку і Квітку.

“Газ балонний газ у нас є. Каганок є. У нас молоко. Все у нас є. Аби мир був” – Віра

Віра також розповідає про пошкодження в їхньому домі:

“Вікно вже змінювали другий раз. А вже треба третій. Воно звідси летіло, димар розбило” – Віра

Віра ділиться своїми переживаннями:

“У мене льоху немає, льох розбитий. Восени прилетіло прямо туди. Сидимо у хаті у ванній та й все. Ти ж не знаєш, куди попаде. На город вісім разів прилітало. У корів ноги трусилися. Стояли всі у глині, як снігуронька” – Віра

Віра додає, що вони готові жити без води та світла, але мріють про мир:

“Нас з коровами нікуди не беруть. Немає куди їхати. А ми на коровах живемо, тому що роботи немає. Важко своє кидати, яке роками наживав. Дуже важко” – Віра

Згідно з даними Білокузьминівського старостату, у селі залишилося близько півсотні людей, які продовжують жити в умовах війни.