Життя у Білокузьминівці під обстрілами: зруйнована школа і відсутність електрики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селі Білокузьминівка, що належить до Костянтинівської громади на Донеччині, залишилося всього 49 жителів. Це вдесятеро менше, ніж до початку повномасштабної війни. Фронтова лінія розташована лише за 10 кілометрів від села. Внаслідок обстрілів російської армії тут зруйнована школа, пошкоджено близько половини будинків, а також магазин і комунікації. Люди вже більше місяця живуть без електрики, а телефонний зв’язок є нестійким. Родини з дітьми евакуювалися ще у вересні минулого року, розповіла діловодка старостату Наталія Горєлова.

Поряд із селом розташовані крейдяні гори, які є геологічною пам’яткою природи місцевого значення та частиною регіонального ландшафтного парку “Краматорський”. Місцеві жителі називають їх “маленькими Карпатами”.

Лариса, 62-річна жителька Білокузьминівки, все своє життя провела тут. Вона випасає корів, які належать сусідам і знайомим. Через обстріли село залишилося без електрики та централізованого водопостачання.

“Підстанція працює від електрики, світла немає і води немає. З криниці воду тягаємо. Прати – у річці. Сьогодні вночі стріляли, з дев’ятої до десятої, у мене вікна так – тр-р-р-р. Якби не оббиті були плівкою, то повилітали б.” – Лариса, жителька Білокузьминівки

Вона зазначає, що виїжджати нікуди і з чим: син живе у Слов’янську, але там сам у приймах. Лариса вирішила залишитися в селі, кажучи: “будемо вже отут якось воювати”.

Діловодка Білокузьминівського старостинського округу Наталія Богатирьова показує зруйновану школу, яка постраждала від обстрілів.

“Оце був ‘прильот’ ще у 2023 році. А це вже 2 травня цього року. Зламали нашу школу назавжди. На жаль.” – Наталія Богатирьова, діловодка старостату

Наталія наразі не може жити у своєму будинку через пошкодження від обстрілів. Разом із шістьма дітьми вона виїхала до Краматорська.

“Дроти висять всі, це – інтернет лежить. Це – високовольтні… Це був сарай, його завалило. Все завалило.” – Наталія Богатирьова

За словами Наталії, близько половини будинків у селі пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У тих, де будинки зруйновані повністю, раніше жила літня пара, яка, на щастя, в той день була відсутня.

У селі немає аптеки та лікаря, працює лише невелика продуктова ятка. Великий магазин зруйнований.

“Коли на Краматорському залізничному вокзалі був вибух – і тоді наші продавці злякалися і поїхали, закрили магазин. Тепер автокрамниця до нас приїжджає.” – Наталія Богатирьова

Ольга, 64-річна місцева жителька, розповідає, що пристосувалися жити без електрики і під обстрілами. Виїжджати не планує.

“На куточок ходимо, скупляємось. Пошта теж з продуктами приїжджає. Генератор. Води ж теж немає – воду у колодязі беремо. А куди їхати? Їздили, багато вже їздили. А толку ніякого. Вдома – і солома їдома. Так що з дому ми ніде не поїдемо!” – Ольга, жителька Білокузьминівки

До початку повномасштабної війни в Білокузьминівці проживало близько півтисячі людей, а зараз – вдесятеро менше. Родини з дітьми евакуювалися дев’ять місяців тому, а фронт розташований за 10 кілометрів від села.