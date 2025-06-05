Життя і робота в укриттях Херсона під час війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

«Тут зовсім не чути вибухів. Я навіть почала висипатися. Якби не це укриття, я би не наважилась народжувати», – ділиться своїми враженнями 34-річна Олена Гринишина, спостерігаючи за своєю новонародженою донькою Вікторією. Олена пережила окупацію у 2022 році, а потім важкий виїзд через Росію та країни Європи. Врешті-решт, вона вирішила повернутися додому, адже «серце тягнеться до Херсона».

Підземна лікарня, розташована в одному з медичних закладів у центрі міста, стала безпечним місцем для пацієнтів і лікарів, незважаючи на часті обстріли російськими снарядами та дронами з лівого берега Дніпра.

Для багатьох мешканців прифронтового Херсона укриття – це не просто вибір, а необхідність. За даними МВА, у місті налічується понад 800 укриттів різного типу: від вуличних габіонів до капітальних сховищ з запасами продуктів, де можна прожити кілька тижнів.

У херсонських укриттях люди не лише ховаються від обстрілів, але й займаються спортом, читають вірші, дивляться вистави та навіть проводять медичні операції. Як живе і працює Херсон у таких умовах – у нашому репортажі.

Медицина під землею: життя і робота в укриттях

У підземній лікарні одного з пологових будинків хірурги проводять операцію з видалення доброякісної пухлини, зосереджуючись на пацієнтці, незважаючи на обстріли в радіусі кількох сотень метрів.

«Такі операції в Херсоні проводять тільки в нас, – розповідає медичний директор закладу Володимир Горбачевський. – До відкриття лікарні у бомбосховищі, оперували в приміщеннях з великими вікнами. Пригадую випадок, коли жінку поклали на стіл і вже готувалися давати наркоз, як почалися прильоти, повилітали шибки, меблі потрощило. Операцію відмінили, ховалися».

Володимир Горбачевський зазначає, що частина медичного персоналу покинула лікарню, але основний склад вдалося зберегти та посилити новими фахівцями.

Відкриття нових підземних операційних і лабораторій стало необхідністю, яка допомогла зберегти лікарів. Проте кількість пацієнтів значно зменшилася: до війни тут приймали понад півтори тисячі пологів на рік, а минулого року народилося лише 128 немовлят.

Олена Гринишина вирішила народжувати свою другу доньку Вікторію у прифронтовому місті лише завдяки наявності обладнаного укриття, де створені комфортні умови для матері та дитини.

«Ми справляємось, але психологічно дуже важко працювати через обстріли, – говорить завідувач акушерського відділення Петро Маренковський. – У персоналу хронічний стрес. Нема колег, кого не зачепила б війна. Когось поранило, хтось лишився без домівок, транспорту. Наші машини швидкої під дрони потрапляли. Та якщо ми всі поїдемо, хто тут залишиться?»

Освіта і дозвілля в укриттях

Через близькість до лінії фронту херсонські школи не працюють у звичному режимі. Заняття проводяться лише в кількох закладах, де є укриття, а решта дітей навчаються онлайн.

Восени 2024 року в місті розпочали будівництво великого укриття для навчання дітей у Таврійському мікрорайоні, але після атаки російською авіабомбою будівництво призупинили.

У багатоповерхівках облаштовані укриття, де громадські організації, вчителі та волонтери організовують заняття спортом, гуртки з малювання, робототехніки та циркового мистецтва, готуючи школярів до випускних іспитів.

«Дітям подобається спілкуватися з однолітками і взагалі виходити кудись з дому, – говорить керівник дитячого центру “Мауглі” Руслан Хомутенко. – Дуже приємно, що після наших занять, навіть переїжджаючи в інше місто, вони просять знайти їм тренера, зал, щоб не кидати заняття».

У підвальних приміщеннях облаштовані ігрові кімнати, аудиторії, санвузли та кілька виходів, щоб у разі завалу можна було вибратися з укриття.

Також тут проводять тренінги з домедичної допомоги та самооборони для жінок, а частина укриття обладнана ліжками для ночівлі у разі потреби.

«Інколи здається, що гірше вже не може бути. А потім росіяни підривають Каховську ГЕС, масово атакують Херсон дронами, кидають КАБи. Ми намагаємось пристосуватися і знайти вихід», – каже керівник ГО “Херсонська ліга соціальних працівників” Ігор Цуркан.

Культура і спільнота в умовах війни

Херсонський театр імені Миколи Куліша проводить вистави в укритті, оскільки основна сцена не використовується з початку повномасштабної війни.

«Цій ролі я віддаю всі емоції і почуття, що накопичилися за останні роки. Не негатив, а скоріше крик про реальність. Дивлячись у очі глядачів після вистави, я бачу, що недаремно вийшла на сцену. Хоча це важка тема і війна набридла, але ми не можемо уявити, що її немає. Бо ось вона, серед нас, із нами», – пояснює акторка Тетяна Проворова.

Вистави збирають десятки глядачів у підземних укриттях, де люди відчувають себе як одна родина, підтримуючи одне одного у складні часи.

«Для нас укриття стало не тільки місцем, де збираються люди під час обстрілів. Цей простір об’єднав сусідів психологічно. Ми тут, як одна родина. Тепер знаємо один одного ближче, піклуємось, допомагаємо», – ділиться Марина Каріфадзе, яка опікується укриттям у пʼятиповерхівці в центрі Херсона.

Нові виклики та надії

Російська артилерія та дрони можуть дістатися до будь-якого району Херсона, хоча Дніпро залишається головною перешкодою. Оборона української армії дозволяє підтримувати життя в місті, а влада продовжує облаштовувати нові укриття, зокрема мобільні бетонні бокси на зупинках громадського транспорту.

Мешканці, як 67-річна Тетяна, яка живе в бетонному укритті, тримають двері завжди відчиненими, щоб кожен міг сховатися у разі небезпеки.

«Якби не було такого укриття, то я й не знаю, що робив би. Вдома залишатися страшно, коли летить і свистить. А так ми всі поруч, переживаємо труднощі разом», – каже Ігор Паливода, який часто приходить ночувати в укриття.

Попри всі труднощі, херсонці намагаються зберегти нормальне життя, працюють, навчаються і підтримують одне одного, сподіваючись на мирне майбутнє.