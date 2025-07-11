Трансплантації дітям у Києві під час обстрілу – історія порятунку

Як повідомляє відео на Facebook, директор Інституту серця Борис Тодуров віз донорське серце на термінову операцію під час масованої атаки.

У ніч на 10 липня в Києві, під час масованого обстрілу з боку російських військ, медики НДСЛ “Охматдит” та Інституту Серця здійснили три трансплантації органів дітям. Цю інформацію підтвердила кореспондентка.

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому директор Інституту Серця Борис Тодуров терміново віз донорське серце для операції. За вікном автомобіля можна було побачити пожежу, що виникла внаслідок атаки російських дронів та ракет. Було близько третьої години ночі, лунали вибухи, але лікарі не мали змоги відкладати операції, тому пересадку виконували під час обстрілів.

“Печінка, нирка можуть мати ще довгий час поза тілом. Для печінки – 6 годин, для нирки – 10 годин, а серце може знаходитися поза тілом не більше 3 годин. Тому він (директор Інституту серця Тодуров – ред.) одразу сів в машину і вони поїхали. А ми після того як вилучили почали виконувати ще одночасно трансплантацію печінки і нирок.”

– Олег Годік, лікар-трансплантолог НДСЛ “Охматдит”

Лікар зазначив, що зволікати було небезпечно, адже чим швидше органи пересаджуються після вилучення, тим вищий шанс на успішний результат.

Донором стала чотирирічна дівчинка. Після констатації її смерті батьки погодилися на трансплантацію серця, печінки та нирок.

“Немає можливості там (в укритті – ред.) було це все проводити, умовно в підвалах. Це все проводиться на поверсі, на сьомому поверсі обладнані повністю наші операційні, де і анестезіологічне забезпечення, і хірургічні інструменти, і необхідні приладдя. Тобто все проводиться на поверсі. Плюс стерильність має зберігатись. В підвалі ти такого не зробиш.”

– Анастасія Морозова, трансплант-координатор, лікар-педіатр НДСЛ “Охматдит”

В результаті лікарі змогли врятувати трьох дітей: печінку пересадили 16-річній дівчинці, нирки – 14-річному хлопчику, а серце отримала 12-річна дівчинка. Наразі всі діти перебувають у реанімації.

У ніч на 10 липня російські війська завдали ударів по Києву балістичними ракетами та дронами. Влучання та падіння уламків від збитих цілей зафіксували в восьми районах міста. Відомо про двох загиблих та понад два десятки поранених киян.