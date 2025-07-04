Як діяти під завалами: поради рятувальників і медиків

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Коли ви опиняєтеся під завалами, важливо зберігати спокій і не панікувати. Рятувальники та медики радять не намагатися вибратися самостійно та уникати стукання предметами по металевих конструкціях. Ці поради стали особливо актуальними після розмови з лікарем Сергієм, який пережив ракетний удар по медичному закладу в Дніпрі 26 травня 2023 року.

Сергій згадує, як за лічені секунди після вибуху він опинився під руїнами. Його травми були серйозними: відкриті черепно-мозкові травми, розбитий череп і травма барабанної перетинки, з вуха текла кров.

Затиснутий між плитами, Сергій не міг надати собі першу допомогу. Він намагався кричати, але дихальні шляхи були забиті пилом. Проте лікар знайшов спосіб покликати на допомогу – почав стукати по металевих конструкціях.

“Мене врятувало те, що в мене ліва рука була на поверхні, і я намацав цеглину якусь, і почав стукати.” – Сергій, лікар

Рятувальники почули його стукіт і за 15 хвилин дістали чоловіка з-під завалів.

Начальник пожежно-рятувальної частини Владислав Серебро, який працює на влучаннях з початку повномасштабної війни, підкреслює, що важливо заспокоїтися і не піддаватися паніці.

“Паніка – це завжди ворог, у всьому. Якщо можете рухатись, телефон був з вами, завжди набирати треба 101, якщо є можливість – скинути геолокацію.” – Владислав Серебро, начальник пожежно-рятувальної частини

Владислав також зазначає, що під час руйнувань утворюється багато пилу, тому не варто кричати, щоб зберегти кисень і залишитися у свідомості. Найкраще стукати по металевих конструкціях з певною періодичністю, щоб рятувальники могли зрозуміти, що під завалами є людина.

Рятувальник радить не намагатися самостійно розбирати завали, навіть якщо здається, що це можливо, адже це може призвести до нових обвалів.

Парамедикиня Аліна Манкович, яка працює на місцях влучань понад два роки, наголошує на важливості перевірки наявності кровотечі під завалами.

“Це можна зробити на дотик – чи немає теплого розтікання по руках, чи можна візуально побачити кровотечу. Якщо побачили – накласти турнікет.” – Аліна Манкович, парамедикиня

Вона підкреслює, що турнікет має бути в аптечці кожного українця. Його потрібно накладати якомога сильніше, щоб зупинити кровотечу, а час накладання позначати, наприклад, маркером або навіть власною кров’ю.

Якщо турнікета немає, можна використати підручні засоби – ремінь, тканину чи будь-який інший предмет, щоб зупинити масивну кровотечу, адже це є найбільшою загрозою для життя.

Найголовніше правило під час повітряної тривоги – переходити до найближчого укриття, адже при прямому влучанні в будинок жодні перекриття не зможуть врятувати.